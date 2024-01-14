برلماني: إسرائيل لها نهج في المفاوضات لا يعرفه إلا المصري

أكد النائب محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إسرائيل لها نهج معروف في إدارة الصراعات والمفاوضات لا يعرفها إلا المفاوضات المصري، ويقوم هذا النهج على مبدأ التسويف.



وأضاف عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل تخاف وتحترم من ما يملك القوة، مشيرا إلى أن المفاوض المصري صاحب النفس الطويل وهذا سلاح مهم في الفوز في المفاوضات مع إسرائيل.

وتابع النائب محمود فيصل عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك زيارات لمسئولين اجانب لمعبر رفح سابقة ترد بقوة على ادعاءت إسرائيل بشأن معبر رفح في محكمة العدل الدولية.