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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إصدارات عربية وعالمية اقتبست انطلاقتها.. تفاصيل بداية مجلة صباح الخير في روزاليوسف

عزة مصطفي
عزة مصطفي

أكد الكاتب شعبان يوسف، أن الكاتب السياسي الراحل أحمد بهاء الدين، رئيس التحرير الأسبق لـ مجلة صباح الخير، يعتبر من الكتاب الجيدين في مصر، وأعد عددا من الأعمال الأدبية والسياسية، وعمل في الكثير من الجرائد في أوائل عصره، وهو بعمر 24 عاما، قبل أن يبدأ بكتابة مقاله الأسبوعي في مجلة روز اليوسف، بعنوان "حاول أن تفهم" عام 1952.

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وأضاف الكاتب شعبان يوسف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، في إطار حديثه عن مجلة صباح الخير، أن المجلة تعد واحدة من أعرق المطبوعات التي تصدر عن مؤسسة روز اليوسف، وظلت على مدار أكثر من 60 عاما- منذ تأسيسها فى 17 أبريل عام 1951- إصدارا كاشفا لأهم قضايا المجتمع الفنية والأدبية وغيرها.

وأوضح أن هناك 5 مجلات عربية وعالمية اتخذت من مجلة صباح الخير، أساسًا لها، للظهور على غرارها، وكان الكاتب مفيد فوزي أحد أبرز الكتاب في قسم التحقيقات بالمجلة.

وأشار الكاتب شعبان يوسف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، إلى أنه لم يتم إصدار العدد الأول من مجلة صباح الخير إلا بتاريخ 12 يناير 1956، تحت شعار "للقلوب الشابة والعقول المتحررة" والذي أصدره الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين.


 

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