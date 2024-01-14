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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

صدى البلد

علق إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق علي اداء منتخب مصر أمام منتخب موزمبيق في كاس الامم الافريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وكتب إبراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي على تطبيق اكس:" اكبر خطا يسأل عليه فيتوريا عدم الاعتماد علي ياسر ابراهيم ‏في خط الدفاع والاعتماد علي حجازي اللي لسه راجع من الاصابة ‏وعلي محمد عبد المنعم اللي مش في افضل حالاته الفترة الأخيرة!.


وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة موزمبيق، في إطار منافشسات الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها كوت ديفوار.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمي .. محمد الشناوي

خط الدفاع .. أحمد حجازي - محمد عيد المنعم - محمد هاني - محمد حمدي

خط الوسط .. محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

خط الهجوم .. محمد صلاح - تريزيجيه - مصطفي محمد

على دكة البدلا : محمد أبو جبل - محمد صبحي - علي جبر
أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين
مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي 
محمود كهربا - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا.

ويلتقي منتخب مصر مع موزمبيق، على استاد "فيليكس هوفويت بوينجي" في مدينة "أبيدجان"، في مستهل مواجهات الجولة الأولى لدور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخبا مصر وموزمبيق، ضمن المجموعة الثانية، والتي تضم أيضًا غانا والرأس الأخضر.

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موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

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