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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ولعت المجموعة.. إبراهيم سعيد يعلق على فوز الرأس الأخضر أمام غانا

صدى البلد

علق ابراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على فوز الرأس الأخضر على غانا ٢/١ في الجولة الأولى بأمم افريقيا.

وكتب عبر أكس: “‏الرأس الأخضر ولعت المجموعة ‏منتخب محترم ولاعبيه محترمه مهاره وسرعه وروح عاليه جدا”. 

حقق منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر" فوزا ثمينا على حساب منتخب غانا بهدفين لهدف، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وسجل أهداف كاب فيردي " الراس الأخضر" كل من جاميرو مونتيرو في الدقيقة 17، وجاري رودريجيز في الدقيقة 90+2، وسجل هدف غانا ألكسندر دجيكو في الدقيقة 56.

وبتلك النتيجة تصدر منتخب كاب فيردي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويليه منتخب مصر بنقطة وحيدة، وثالثا منتخب موزمبيق بنقطة وحيدة، ويتذيل الترتيب منتخب غانا دون نقاط.

 

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