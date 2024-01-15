تعليق مثير لـ فرج عامر عن نتيجة مباراة غانا والرأس الأخضر

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حول فوز منتخب الرأس الأخضر على نظيره غانا بنتيجة ٢/١، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب عبر فيسبوك: “فريق الراس الاخضر صنع التاريخ في بطولة امم افريقيا بهزيمة غانا ١/٢”.

من جانب آخر، أبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل أمس الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.