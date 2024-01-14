مهاجم منتخب مصر عقب التعادل مع موزمبيق: لم نبدأ الشوط الثاني بالشكل المطلوب

عبر أحمد حسن "كوكا" مهاجم منتخب مصر انزعاجه بعد التعادل ضد موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار.



وقال كوكا عبر قناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "حاولنا تحقيق الفوز ولعبنا بتركيز ولكننا لم نبدأ الشوط الثاني بالشكل المطلوب واستقبلنا هدفين وزادت صعوبة المباراة".

وتابع: "يجب أن نرفع رؤوسنا خضنا المباراة الأولى فقط ومن الجيد أن تحدث تلك العثرات في البدايات".

واختتم قائلا: "بالتأكيد نحن منزعجون من النتيجة لكننا نستهدف تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية ونعمل على تصحيح الأمور سريعا في لقاء غانا يوم الخميس المقبل".

وشارك كوكا الذي يلعب في صفوف بينديكت سبور التركي بديلا في لقاء مصر ضد موزمبيق على حساب أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

