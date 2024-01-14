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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشية انتخابات الحزب الجمهوري..ترامب يصف بايدن بـ "الفاسد" ويوجه اتهاما خطيرا لإدارته

ترامب
ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، باستغلال القضايا السياسية العالمية لتمارس فسادها في عدة ملفات داخلية.

وقال ترامب، في خطابه الختامي قبل التصويت غداً في بداية الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري 2024 في ولاية آيوا: "مهما كان تقدمنا في إستطلاعات الرأي، علينا الخروج غداً والتصويت وترجمة ذلك التقدم إلى أصوات".

وتابع: "غدًا، أريد من أنصاري الخروج والتصويت، علينا أن نمهد الطريق للانتخابات الرئاسية في نوفمبر"؛ مؤكدا: "رحلتنا لإنقاذ بلادنا تبدأ غداً".

وأضاف ترامب: "تصويتكم غداً لي سيوصل رسالة لا لبس فيها إلى الفاسد بايدن".

واستطرد قائلا: ٠لقد بذل مستنقع واشنطن كل ما في وسعه لسلب صوت الأمريكيين، ولكن غدًا هو وقتك للانقلاب عليهم والتعبير عن رأيك، سوف نستعيد هذا البلد، وسنجعله أعظم من أي وقت مضى".

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق عن ثقته في أن أنصاره لديهم الكثير من الحماس وان الطقس البارد القارس في الولاية لن يشكل فرفا؛ مشيرا إلى أن "العالم بأجمعه سيشاهد آيوا غداً".

وشق ترامب طريقه اليوم وسط الجليد في آيوا ليتوجه إلى مدينة إنديانولا ليلقي خطابه الأخير قبل بدء التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري 2024 في ولاية آيوا غداً.

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