رغم الدعوات.. أوكرانيا تكشف سبب رفض التفاوض مع روسيا

اشتكى أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من الأفكار المطروحة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بشأن بدء المفاوضات مع روسيا، قائلا إن كييف يجب أن تشرح سبب عدم قبول هذا بالنسبة لها.

كما تحدث يرماك عن الخلافات في المنتدى حول كيفية تحقيق تسوية للصراع، لكنه قال إنه فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية، تلتزم جميع الدول بنفس الموقف.

وقال يرماك، في مؤتمر صحفي في دافوس، تم بثه على الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي: “لا يمكن أن يكون لدينا موقف موحد بنسبة 100٪. لكن مرة أخرى، جميع الدول التي كانت على الطاولة خلال كل هذه الاجتماعات تحترم استقلال أوكرانيا وسيادتها".

وتابع: "لكن لدينا أفكار مختلفة حول كيفية القيام بذلك.. يعتقد بعض الناس أنه من الضروري الجلوس على طاولة المفاوضات على الفور، لكننا نوضح بوضوح شديد وصراحة سبب عدم قبول ذلك الآن... من المهم جدا الاستماع إلى الجميع”.

وكأسباب لاستحالة المفاوضات المزعومة، أشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إلى أن جولات عديدة من المفاوضات بشأن صيغتي نورماندي ومينسك قد عقدت في وقت سابق.