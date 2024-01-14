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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجل دونالد ترامب يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء حرب أوكرانيا

نجل دونالد ترامب
نجل دونالد ترامب يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء حرب أوكرانيا

قال الابن الأكبر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن القتال بين روسيا وأوكرانيا يجب أن ينتهي بالمحادثات، ومن أجل إقناع حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالتفاوض، يجب على واشنطن التوقف عن إرسال الأموال إلى كييف.

وقال دونالد ترامب جونيور، البالغ من العمر 46 عاماً: “اقطعوا المال.. إنها الطريقة الوحيدة لجلبهم (أوكرانيا) إلى الطاولة، أليس كذلك؟”.

وأضاف: “كانت نتيجة المساعدة العسكرية والاقتصادية البالغة 111 مليار دولار التي قدمتها واشنطن لكييف منذ فبراير 2022 هي قتل مئات الآلاف من الرجال الأبرياء، نصفهم ربما كانوا غير مبالين ببعض السياسة لأنهم كانوا من أصل روسي على أي حال”,

وقال: “إننا نخلق حرفياً طبقة القلة من المليارديرات في أوكرانيا بكل ما يتم استنزافه … بينما يرسلون الشباب للموت كوقود للمدافع على الخطوط الأمامية لأنهم لا يهتمون كثيراً”.

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وأضاف أنه على الرغم من كل المساعدات الغربية، فإن الأوكرانيين “لم يفوزوا أبدا على روسيا”.

وتابع قائلا: “إذا عاد والدي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد الانتخابات في نوفمبر، فسوف يقول ببساطة للحكومة في كييف: مهلاً، لديكم شهر آخر من هذا، وإذا لم تكونوا على الطاولة فقد انتهى الأمر”.

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