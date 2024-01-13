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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي: باريس تعزز قدرة أوكرانيا على إنتاج الأسلحة في أراضيها

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن، اليوم السبت، أن فرنسا عازمة على دعم القوات المسلحة الأوكرانية وتزويدها بالأسلحة وتعزيز قدرة أوكرانيا على إنتاج الأسلحة على أراضيها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في كييف، أنه "ستبقى فرنسا جنبا إلى جنب مع أوكرانيا، وهذا التصميم لم يتغير وسيتم نشره في اتجاهات دعم القوات المسلحة الأوكرانية وتوريد أنظمة الأسلحة والذخيرة وأصول الدفاع الجوي والمدفعية"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

 وتابع سيجورن: "أعلم أنكم تقدرون التكنولوجيا الفرنسية التي يتم توفيرها لكم لحماية أراضيكم، ونحن مصممون على العمل بشكل مشترك على تعزيز قدرة أوكرانيا على إنتاج الأسلحة على أراضيها ومستعدون لمساعدتكم في هذا المجال".

وأضاف سيجورن أن فرنسا مستعدة لمواصلة دعم مقاومة أوكرانيا، وستعمل على تحسين الإطار القانوني حتى يتطور التعاون في مجال القدرات الدفاعية على نطاق أوسع.

وزير الخارجية الفرنسي إنتاج الأسلحـة القوات المسلحة الأوكرانية أوكرانيا ستيفان سيجورن كوليبا

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