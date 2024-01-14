بيان عاجل من أوكرانيا بشأن تجميد الصراع ضد روسيا

قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن السلطات الأوكرانية لا توافق على تجميد الصراع.

أضاف يرماك، في مؤتمر صحفي في دافوس، تم بثه على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي: “زيلينسكي وإدارته لن يقبلا أبدا أي تجميد للصراع.. هذا غير مقبول للمجتمع الأوكراني، وبالطبع، للرئيس وفريقه”.

أشار إلى أن كييف «تأمل وتعتقد» أن الكونجرس الأمريكي سيوافق في نهاية المطاف على تخصيص الأموال لأوكرانيا.

أضاف يرماك، أن “أوكرانيا تتوقع دعما 50 مليار دولار من الزملاء والأصدقاء الأوروبيين”، معربا عن أمله في أن يستمر الدعم والمساعدة من الحلفاء.