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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أجل أوكرانيا وغزة.. بابا الفاتيكان يناشد من لهم سلطة على الحروب

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أكد  بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، اليوم الأحد، أن الحرب في حد ذاتها "جريمة ضد الإنسانية" وكرر دعوته للسلام في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال البابا فرنسيس، بعد صلاة أسبوعية،: "دعونا لا ننسى هذا... الناس بحاجة إلى السلام، العالم بحاجة إلى السلام".

وحث الناس خلال الصلاة على عدم نسيان المعاناة بسبب "قسوة الحرب" في انحاء عدة  من العالم.

ودعا مرارا إلى تحقيق السلام في أوكرانيا وفي الحرب في غزة.
 
 وقال البابا: "دعونا نصلي بأن يفكر أولئك الذين لديهم سلطة على هذه الصراعات في حقيقة أن الحرب ليست هي السبيل لحلها، لأنها تزرع الموت بين المدنيين وتدمر المدن والبنية التحتية".

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