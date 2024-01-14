أئمة وواعظات الأوقاف يزورون الكلية البحرية بالإسكندرية

قام وفد أئمة وواعظات الأوقاف بزيارة للكلية البحرية بالإسكندرية بصحبة الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة, الشيخ سلامة محمود عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.

اطلع وفد أئمة وواعظات على جانب من البرامج الأكاديمية للكلية البحرية وقاعات الدراسة والرياضة بالكلية، مشيدين بالتطور العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه وحصنه الحصين، وبما رأوه بأعينهم من الإعداد الأكاديمي العلمي والتكنولوجي والمهاري لأبطال قواتنا المسلحة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بها ووقوفهم ووقوف الشعب المصري كله إلى جانبها صفًّا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت هذه الزيارة في إطار البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات إيمانًا من الأوقاف المصرية بالدور العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة في حماية الوطن وفي البناء والتعمير، يد تبني وتعمر وأخرى تحمي وتحرس، مؤكدين أن هذا اليوم يوم تاريخي لن ينسى في حياتهم وأنهم عادوا من هذه الزيارة أكثر عزيمة وإصرارًا وحماسًا لبذل المزيد من الجهد خدمة لدينهم ووطنهم.