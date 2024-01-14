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يسري عبدالله: تجليات العقل الأحادي ضيق الأفق على المستوى السياسي والاجتماعين واضحة

صدى البلد

قال الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إن تجليات العقل الأحادي ضيق الأفق، وتأثيراتها على المستوى السياسي والاجتماعين واضحة جدا وأي شخص يتأمل واقعنا يرى آثار محاولات قولبة العقل المصري العام وتنميطه.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك محاولات لصنامية الأفكار القديمة، إذ ننظر إلي الأفكار القديمة، على أنها مقدسة".

وتابع: "أحيانا يأتي إلينا أحد لفلسفة الفكر فيقولك عن أن الماضي يمثل "النوستالجيا" أي الحنين إلى الماضي، وكأنه يتكلم عنه من منظور نفسي فقط، وأنا لا أمانع أن يكون الماضي جميلا، لكن في الأساس أنا ابن الآن والحاضر، وأنا متطلع إلى المستقبل وهذا مايجب تعزيزة".

أدجلة الماضى


وواصل: "يجب التفرقة بين مسارين، المسار الأول وهو "أدلجة الماضي"، أي النظر إلى الماضي باعتباره أخنوم ومقدس وتصوراتي عنه صنمية، وأضفي عليها قدر هائل من القداسة، وتحويلها إلى سياق يتعبد به".

واستطرد: "من الممكن أن ينظر إلى الماضي على أساس كونها تربية لحاجة نفسية وجمالية، ونحن لسنا لدينا مشكلة في المسار النفسي، خاصة بما يتصل بالفن والثقافة، وهو مسار غير مزعج ولكنه تعبير عن فكرة فقدان الوهج في الحاضر والتحقق الآني ووجود النماذج المقابلة".

وأكمل: "هناك محاولة تقديس ما قبل ثورة يونيو 1952 والحديث طوال الوقت بأن ثورة يوليو هبطت من السماء، والهدف من كل هذا السيناريو هو الهجوم على فكرة الجيش المصري أو ما يسمى بالدولة الوطنية، الهجوم على ثورة 52 يخفي داخله محاولة الهجوم على الدولة الوطنية".

الأدب والنقد الجيش المصري الدكتور يسري عبدالله الفن والثقافة جامعة حلوان فضائية اكسترا نيوز

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