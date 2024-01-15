يسري عبد الله: الحضارة المصرية أهم ما يميزها تعدد الجذور والهوية

قال الدكتور يسري عبد الله، أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلوان، إن واحدا من أهم مميزات الحضارة والثقافة المصرية الأساسية أنها حضارة متعددة الجذور والهويات، والذي يخلق ما يسمى بالجين الحضاري، والذي نجح في 2012 و2013 في مواجهة "الجحافل" من البراري والكهوف أو عصابات التطرف والرجعية ممثلة في جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية.

وأضاف "عبد الله" في حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أن جين الحضارة المصري هو بالأساس جين يعتمد على هذا التراكم الهويات ، وجذور الحضارة المصرية متعددة مثل الفرعوني والقبطي والعربي والإسلامي والحديث وصولا إلى جماع الشخصية المصرية، التي في النهاية تصبح ابنة الآن وهنا، والتي تقدر على رصد كل هذه المؤثرات والكيانات في سبيكة واحدة متجاسمة ومتناغمة.

ھوية واحدة

وأشار إلى أن الإنسان ليس لديه هوية واحدة، بل أنه ينهض بأدوار متعددة، مردفا: "نحن في الجامعة أستاذة جامعات وكتاب ومثقفين وأزواج وآباء... نمارس مختلفة، وفكرة الهويات المتعددة أصيلة في جوهر العالم الحر واللحظة الحاضرة".