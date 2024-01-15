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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل أوبو رينو بمعالج كوالكوم في السوق

هاتف Oppo Reno 6
هاتف Oppo Reno 6

يعد هاتف Oppo Reno 6 من شركة أوبو واحد من أرخص هواتف فئة Reno المميزة كما يضم الهاتف مواصفات جبارة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية


سعر هاتف Oppo Reno 6 

ويتوفر سعر هاتف Oppo Reno 6  في السوق المصري بحوالي 8 آلاف و 999 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب نسخة الهاتف، كما يختلف السعر من متجر لآخر.

مواصفات هاتف Oppo Reno 6 

وجاء Oppo Reno 6 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، وقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض +FHD، ودقة تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وتقنية +HDR10، ومحمية بطبقة حماية قوية من زجاج Corning Gorilla Glass 5. 

 

ويقدم  Oppo Reno 6 كاميرا خلفية رباعية، الأساسية تأتي مع مستشعر  IMX 766 من تصنيع شركة سوني اليابانية بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 44 ميجابكسل.

 

ويعمل  Oppo Reno 6 بواسطة معالج من نوع Snapdragon 720G من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية بدقة تصنيع 8 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجابايت رام ، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، ونظام التشغيل أندرويد 13.  

 

ويحتوي Oppo Reno 6 على بطارية بقوة 4310 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 50 وات، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وألوان الأسود والأزرق.

 

 

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