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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد جادالله: مباراة موزمبيق جرس إنذار.. واللاعبون يتحملون مسئولية التعادل

صدى البلد

أكد خالد جادالله نجم منتخب مصر السابق، أنه المنتخب الوطني خيب التوقعات أمام موزمبيق، رغم أنه تقدم بهدف مبكر للغاية عن طريق مصطفى محمد، لكن حدث تراجع غريب، (وربنا سترها علينا أمام موزمبيق).

وقال خالد جادالله في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهداف التي استقبلها منتخب مصر في لقاء اليوم أمام موزمبيق، كانت بسبب أخطاء دفاعية، وسوء تمركز من الخط الخلفي، ومعظم العناصر لم تكن جاهزة ذهنيًا، وظهرت حالة عدم تركيز، أثرت على الأداء بشكل واضح".

وأضاف: "اللاعبين يتحملون جزء كبير من التعادل أمام موزمبيق، ولم يظهر أي لاعب بمستواه المعهود بما فيهم محمد صلاح، وهذا جرس إنذار للاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة القادمة أمام غانا".

وزاد: "معظم منتخبات إفريقيا مستواها متقارب، وموزمبيق (طمعت) في منتخب مصر، ومحمد صلاح كان متواجد في عمق الملعب ولم يظهر بالمستوى الجيد لأنه كان في وسط (زحمة) لذلك الأفضل أن يعود للطرف الأيمن، ومن ثم التحرك لعمق الملعب".

وأكمل: "زيزو الأفضل يلعب كطرف أيضًا، بعيدا عن وسط الملعب ومركز 8، وكل لاعب لديه قدرات وامكانيات محددة، قد يشارك في غير مركزه، ويؤدي قدر الإمكان لكنه لم لن يقدم المستوى المأمول".

وأتم: "يجب أن يعلم روي فيتوريا امكانيات لاعبيه، هناك لاعبين قادرة على التألق في الإطراف، بينما إمام عاشور يلعب في العمق ويتحرك للأطراف

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