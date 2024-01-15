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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الحديدي: يجب تغيير طريقة لعب المنتخب أمام غانا.. وياسر إبراهيم فين

صدى البلد

أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، أن لاعبي منتخب مصر كانوا بعيدين عن مستواهم أمام موزمبيق تمامًا، ولم يكن هناك جاهزية بدنية أيضًا، مشيرًا إلى أن مصطفى محمد كان الأفضل ومعه حمدي فتحي.

 

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "محمد صلاح الأفضل ان يلعب على الطرف، بعيدا عن اللامركزية التي يعتمد عليها فيتوريا، والظهيرين كانوا بعيدين تماما، وهم من أسباب الهدفين لموزمبيق، كان يجب تعديل الأوضاع مع بداية الشوط الثاني بالدفع بـ مروان عطية سريعًا، وإمام عاشور عندما يشارك كبديل لا يقدم نفس المستوى عندما يلعب كاساسي".

 

وأضاف: "كان يجب مشاركة مصطفى فتحي في الشوط الثاني، والتمركز الدفاعي كان سيئا للغاية، ووصلنا إلى أننا نطالب بركلة جزاء من أجل ادراك التعادل ونطالب الحكم باللجوء للفار، بدلا من أن نفوز باللقاء بثلاثية أو رباعية".

وأكمل: "فيتوريا كان يسمع كثيرًا لمحلل الأداء في اللقاء، حتى التغييرات كانت من جانب المحلل، والتي لم تأتي بجديد، وكانت استبدال لاعبين في نفس المراكز، ولم يكن هناك أي لاعب قادر على صناعة الفارق، كان يجب تغيير استراتيجية اللعب".

وواصل: "يجب الآن التفكير في لقاء غانا، واللعب بطريقة 4-2-3-1، مع وجود حمدي فتحي في مركز 6، وهناك مهند لاشين أيضا لاعب جيد، ومواجهة غانا لابد أن يشارك ياسر إبراهيم في الدفاع، ولا أعرف سر استبعاده لصالح عناصر آخرى".

وأكد: "منتخب مصر يحتاج لبعض التغييرات في المباراة القادمة بمشاركة مروان عطية في وسط الملعب، وأحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر".

وأشار إلى أنه لابد من الفوز على غانا في المباراة المقبلة، من أجل الصعود للدور المقبل.

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