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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الدولة تواجه التسرب من التعليم.. تشكيل فرق للتصدي للظاهرة على مستوى الجمهورية ومطالب بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتخطي التحديات

صدى البلد

 تشكيل فرق لمعالجة التسرب من التعليم في مختلف المديريات التعليمية 

برلماني يطالب بالاستفادة من تجارب الدول في القضاء على ظاهرة التسرب التعليمي

برلماني: القضاء على ظاهرة تسرب الطلاب أحد أهم دعائم المنظومة التعليمية


أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بتشكيل فرق لمعالجة التسرب من التعليم في مختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد النواب على أهمية هذا القرار لمواجهة خطر ظاهرة التسرب من التعليم، والمتمثل في خروج جيل غير مؤهل للتعامل مع التحديات، مع انتشار نسبة الجهل والأمية وزيادة البطالة.

 

ثمن النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في مجلس النواب، صدور قرار من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يقضي بتشكيل فرق معالجة للتسرب من التعليم في مختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

 

وتابع المغاوري في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ظاهرة التسرب من التعليم من الظواهر المؤرقة التي عانت منها المنظومة التعليمية على مدار السنوات الماضية، موضحا خطورتها على المجتمع فيما يتعلق بزيادة الأمية والبطالة وخروج أجيال غير قادرة على دعم تقدم دولتها.

 

واستطرد رئيس برلمانية التجمع، أن فقر بعض الأسر أحد أسباب هذه الظاهرة، مفسرا ذلك في وجود أولياء أمور يقومون بمنع أطفالهم من الذهاب للمدرسة من أجل تشغيلهم لإدرار المال عليهم.

وأوضح أهمية محاولات وزارة التعليم في القضاء على هذه الظاهرة، مطالبا بضرورة الاستعانة من تجارب الدول الأخرى في هذا الموضوع لضمان النجاح وتحقيق النتائج المرجوة.

ولفت النظر إلى ان الحكومة أعدت سابقا مشروع قانون لإنهاء ظاهرة التسرب من التعليم، ولكنه لاقى رفضا تاما من "النواب"، لأنه تضمن مواد تعاقب ولي الأمر بالغرامة، وأيضا حرمانه من بعض الخدمات.

 

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، هو أحد أهم دعائم المنظومة التعليمية، وذلك لما يمثله من خطورة كبيرة على المجتمع فيما يتعلق بزيادة الأمية والجهل.

وثمن البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد  قرار وزارة التربية والتعليم، بشأن تشكيل فرق معالجة  للحد من ظاهرة التسرب والقضاء عليها، منوها أنها خطوة على الطريق الصحيح وتحتاج لدراسة الظاهرة وأسبابها سواء كانت أسباب اجتماعية أو ثقافية.

 

وأكمل عضو مجلس الشيوخ أن الاهتمام بمواجهة هذه الظاهرة يتواكب مع أهداف الدولة الاستراتيجية في الارتقاء بالعنصر البشري، مؤكدا أن  التسرب من التعليم من الظواهر التي تؤثر بالسلب على المجتمع المصري وتشكل خطورة كبيرة على تقدمه.

 

واكد على أن التسرب هو السبب الرئيسي في الارتفاع المستمر في نسبة الأمية بمصر، مطالبا بضرورة القضاء نهائيا على ظاهرة عمالة الأطفال ومنع جواز القاصرات لأنهم سبب في توسع هذه الظاهرة.

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