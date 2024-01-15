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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلافات حادة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن ميزانية الشرطة

سموتريتش وبن جفير
سموتريتش وبن جفير

قالت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الإثنين، إن هناك خلافات حادة داخل حكومة الاحتلال اان يستقبل 750 ألف طن حتى عام 2020، ولكن في العام الماضي استقبل فقط 900 ألف طن، على خلفية قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تقليص ميزانية الشرطة الإسرائيلية.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، يعتزم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خفض ميزانية الشرطة بمقدار مليار شيكل، وهو ما أثار غضب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير.

وقالت مصادر مقربة من بن جفير تعليقا على الأمر: "إن اقتطاع مليار شيكل من ميزانية الشرطة هو عدم مسؤولية فادح وأدنى سوء فهم لما حدث هنا قبل مائة يوم. الشرطة منعت العدو من الوصول إلى أبواب تل أبيب ومواصلة المذبحة في الجنوب".

وفي وقت سابق،  أشار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إقرار ميزانية لعام 2024، وقال:من الأمور التي أصبحت واضحة في الحرب، دون أدنى شك، أننا يجب أن نخوض هذه الحرب، وسوف يستغرق عدة أشهر أخرى. ولهذا السبب نحضر اليوم ميزانية الحرب. وهذا يتطلب منا أن ننفق على الأمن أكثر بكثير مما خططنا له".

وأضاف: نحن نفهم أيضا أنه سيتعين علينا الاستثمار في خطة متعددة السنوات لتحرير إسرائيل من الاعتماد على المشتريات الخارجية في أشياء كثيرة؛ ومع المعدات المحلية والقدرة الإنتاجية المحلية، كل هذا سيصل إلى طاولة الحكومة". 

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