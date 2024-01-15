بالصور .. وديع مراد يتألق فى أولى حفلاته بمصر وحضور كامل العدد

أحيا المطرب السورى الكبير وديع مراد حفلا غنائيا للمرة الأولى بمصر عقب مسيرة فنيّة تمتد لأكثر من 20 عاما من النجاح اثرى خلالها الموسيقى العربية بالعديد من الأعمال الطربية المميزة.



أقيم حفل وديع مراد ضمن السهرات الغنائية لموسم عطلة منتصف العام الدراسي والتي يغلب عليها الحضور من مختلف الجنسيات العربية وحمل لافتة كامل العدد.

حضر وديع مراد الحفل بكامل أناقته وكان فى استقباله منظم الحفل تامر عبد المنعم وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص على تحية الحضور لحفاوة الاستقابل واعرب عن سعادته بتواجده بأم الدنيا وتمنى ان يعم السلام والمحبة بلاد العالم العربي.

واشعل مراد الحفل بوصلة من اغانيه الطربية المميزة منها حلوي الدنيا، قمر الزمان، الدنيا مصالح ، السنين .. بالإضافة الى لاتنحني وساكت وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وكان النجم العربي وديع مراد قدّم منذ أيام قليلة ريستيال ميلادي مع جوقة سوريانا بقيادة المايسترو مارك درويش في استوكهولم – سودرتاليا وذلك إحتفالاً في عيد الميلاد المجيد بحضور صاحب النيافة المطران يوحنا لحدو مطران السويد والدول الاسكندنافية للسريان الأرثوذكس ، والوزير المستشار يامن ماضي وعائلته ، القائم بأعمال السفارة السورية في استوكهولم ، إضافة إلى حشد كبير ومميز حيث تمنّى لهم وديع سنة جديدة تعمها السلام والخير والعطاء .

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