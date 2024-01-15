تفاصيل مشاركة دولة النرويج بمعرض الكتاب.. المنسق العام تكشف التفاصيل

أكدت شيرين عبد الوهاب، المنسق العام لمشاركة دولة "النرويج" في معرض الكتاب، أن إختيار دولة النرويج جاء من قبل الهيئة العامة للكتاب، مشيرة إلى أنه تم إختيار النرويج لأنها لها تاريخ طويل في الأدب.

وقالت شيرين عبد الوهاب، خلال لقاء لها لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن "مؤسسة نولا"، هي متخصصة لترجمة الأدب النرويجي للغات مختلفة، منها اللغة العربية، مؤكدا أن تلك المؤسسة تهتم بنشر الأدب النرويجي في دول العالم

سيشمل كافة الموضوعات

هناك كتاب وأدباء كبار، سيكونوا متواججدين في معرض الكتاب، مؤكدا أنه سيكون هناك نوع من الأدب موجه لفئة الأطفال، وسيكون هناك أنشطة مختلفة، من الشعر والغناء، وبرنامج متكامل، سيشمل كافة الموضوعات.