خصومات تصل لـ50%.. وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل فعاليات معرض الكتاب

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة إن معرض الكتاب في دورته الـ 55 يهدف للاحتفال بعدد من الكوادر رفيعة المستوى في مصر منها طه حسين، للتأكيد على تأثير الكتاب العظماء على الحياة الثقافية في مصر على مدار سنوات عديدة، موضحا أن جناح الطفل بمعرض الكتاب سيكون على مستوى مميز ومساحة كبرى.

وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل معرض الكتاب

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن شخصية المعرض هذا العام للتأكيد على الهوية المصرية المؤرخ وعالم الآثار سليم حسن، وسيفرد لها مساحة كبرى، وسيكون هناك مجموعة كبرى من الفعاليات الثقافية حوالي 550 فعالية ثقافية بمشاركة 1200 دار نشر.

وتابعت أن عدد العارضين في معرض الكتاب سيتخطى 5 آلاف عارض بجانب عروض فنية مصرية على مدار 14 يوم لمعرض الكتاب منذ بدايته في دورته الـ 55، موضحة أن هناك نوع جديد من الفعاليات وهو مؤتمر اليوم الواحد والذي سيناقش القضايا الثقافية المهمة مثل الثقافة الرقمية، ومجموعة كبيرة من القضايا الثقافية الهامة.

واستكملت، أنه تم بدء مبادرة جديدة منذ العام الماضي بطرح كتب بأسعار رمزية، ويتم طرح الكتب والسلاسل القديمة بأسعار رمزية، منها كتب تُعرض بـ 3 جنيه، وتم الاتفاق على تقديم تخفيضات على أسعار الكتب تصل لـ 50%.