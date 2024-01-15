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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زعيم الأغلبية البرلمانية: مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يهم كل مواطن مصري

الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية

قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن المجلس اليوم في لحظة تاريخية لأننا نناقش مشروع قانون في غاية الأهمية لأنه يهم كل مواطن مصري ويهم مؤسسات وسلطات مستقلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وأضاف أنه بالنظر إلي مشروع القانون المعروض نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل علي دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانه جديدة تضاف لضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري ويعزز من ثقته في حق التقاضي كما أننا أمام مشروع قانون يعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان ويحقق العدالة الناجزة,

وتابع:كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي على درجتين ويعمل علي  تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.                                                                                                         

واختتم"لذلك ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون أوافق علي مشروع القانون وادعوا كافة الزملاء من أعضاء المجلس ونوابة للموافقة عليه.

الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية البرلمانية الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة قانون الإجراءات الجنائية

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