ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ24100 شهيد و60834 مصابًا منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24100 شهيد و60834 جريحًا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.



وفي سياق متصل، عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن مسئولين في غزة، أكدوا أن هناك 70 ألف وحدة سكنية دمّرها الاحتلال كلياً و290 ألفا جزئياً غير صالحة للسكن مُنذ 7 أكتوبر الماضي.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 677 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة بشأن مساعدة قطاع غزة.