مصطفى قمر يشعل ختام سهرات موسم منتصف العام للسياح العرب بالقاهرة| شاهد

أحيا النجم مصطفي قمر حفل ختام سهرات الموسم الشتوى وعطلة منتصف العام الدراسي التي يغلب على حضورها أبناء وأسر السياح العرب بالقاهرة وذلك داخل " كازان" بالزمالك.

حضر مصطفي قمر بكامل أناقته وكان استقباله منظم الحفل تامر عبد المنعم وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح اشغل وصلات الرقص المتتالية بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها لسه حبايبك العاشقين ،السود عيونه و منايا و حبيب حياتي وبسلم عليك والليله دوب .. وغيرها بالإضافة إلي أغنية فيلمه الاخير "اولاد حريم كريم".

يذكر أن مصطفى قمر تصدر تريند محرك البحث جوجل منذ أيام عقب مشاركته في النسخة الثانية من حفل "كاسيت 90"، التي أقيمت على مسرح أبوبكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأشعل مصطفى قمر حماس جمهور الحفل بباقة من أغانيه الشهيرة وفي لفتة حظيت بتفاعل الجمهور، قام مصطفى قمر بتغيير جزء من كلمات الأغنية الشهيرة "يا مصطفى يا مصطفى" من "7 سنين في العطارين" إلى "5 سنين في السعودية.

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