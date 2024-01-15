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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع سير العمل بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الدورية لمتابعة آليات وسير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعديات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة بالديوان العام.

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وتابع المحافظ، سير العمل داخل مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 285 متر مربع داخل ديوان عام المحافظة والاطمئنان على توافر كافة الأجهزة والمعدات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه، مشيرا إلى أن مركز الشبكة الوطنية تم تصميمه وفقا لأحدث المقاييس والمعايير العالمية.

وقام بالاطلاع على الخرائط الرقمية التفاعلية الخاصة بالمستشفيات وتمركزات نقاط الإسعاف التي تم تصميمها بواسطة المركز على مستوى مراكز المحافظة. 

وكلف الدكتور محمود عراقيب مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بسرعة الانتهاء من تصميم كافة الخرائط الرقمية التفاعلية لكافة المؤسسات والأماكن الخدمية بالمحافظة.

كما قام المحافظ بمتابعة العمل داخل المتغيرات المكانية بالديوان العام واطلع على آخر تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، موجها رؤساء المراكز والمدن  بسرعة الانتهاء من الطلبات المتأخر.

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وأكد المحافظ على تقديمه لكافة أوجه الدعم وتيسير العمل وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتطبيق المنظومة بالشكل اللازم والدقيق لها لضمان إنجاز كافة الأعمال وذلك لاسترداد حق الشعب وحق الدولة.

يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية يصاحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الخرائط الرقمية الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة التعديات ومخالفات البناء المراكز والمدن المتغيرات المكانية الوطنية للطوارئ والسلامة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة دعم منظومة النظافة دكتور طارق رحمى رؤساء المراكز والمدن ديوان عام المحافظة

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