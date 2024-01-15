مطهر وشظايا عظام بشرية .. انتشار مرعب لمخدر الزومبي غرب أفريقيا

يجتاح عقار "زومبي" جديد يحتوي على عظام بشرية أنحاء سيراليون، ويقتل حوالي عشرة متعاطين كل أسبوع - ويدفع التجار إلى سرقة القبور لمواكبة الطلب.

يعتبر "كوش" هو عقار اصطناعي مصنوع من مواد كيميائية سامة، وأعشاب، وقنب، ومطهر، وشظايا عظام بشرية - حسبما ذكرت صحيفة ديلي ستار.

يمكن أن تختلف المكونات الدقيقة في كل دفعة، ولكن المواد الأفيونية القاتلة مثل الفنتانيل، تُستخدم أيضًا بشكل متكرر.

يحقق المخدر رواجاً فظيعًا بين الشباب في دولة غرب إفريقيا التي تحتل المرتبة بين أفقر العالم.

في العاصمة ، Freetown ، يمكن العثور على جماهير من الشباب تدخن المخدرات الغامضة.

إنه يجعلهم يبدون مثل "الزومبي"، في كل مكان من الأحياء الفقيرة إلى المناطق الغنية، حيث يجلسون مستلقين ورءوسهم تتدلى وأحيانًا ينامون واقفين.

في حين لا توجد بيانات رسمية عن الوفيات المرتبطة بـمخدر"كوش"، يقدر خبراء الصحة أن حوالي عشرة متعاطين يموتون أسبوعيا في سيراليون، حسبما ذكرت صحيفة التلغراف.

على الرغم من كونه غير قانوني في الواقع، إلا أن هذا الدواء الذي يغير الحياة يتم بيعه وتدخينه علنًا في الشوارع. وقال جامع قمامة يبلغ من العمر 25 عاما، وجد على حافة القمامة في فريتاون، ويدعى محمد، إنه "يتأمل التأمل العالي"، وينام ويستيقظ ويأكل، قبل أن يبدأ الدورة مرة أخرى.