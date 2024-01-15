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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد يعلن تعاقده مع نجم فاركو وثلاثي سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

اعلن الاعلامي امير هشام عن ضم نادي زد لنجم فاركو و  ثلاثي سيراميكا كليوباترا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب امير هشام : نادي زد يعلن ضم عبدالله بكري مدافع فاركو و ثلاثي سيراميكا عبدالرحمن البانوبي و محمود نبيل و النيجيري رشيد أحمد.

وكان قد أكد الإعلامي إسلام صادق أن مصطفى العش مدافع فريق زد دخل دائرة اهتمام مسؤولي الزمالك، تمهيداً للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية الجارية، حال حل أزمة القيد.

وأكد الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" الأيام القليلة الماضية شهدت جلسة بين أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة مع مسؤولي زد من أجل معرفة موقفهم للموافقة على رحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري".

وأوضح أن الزمالك يفكر في إبرام صفقة تبادلية مع زد برحيل أحمد عبد الرحيم إيشو مقابل التعاقد مع مصطفى العش خلال الميركاتو الجاري.

فاركو نادى زد أخبار نادي زد عبدلله بكري

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