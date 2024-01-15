عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دور بطولي لعامل بناء في مواجهة البراكين بأيسلندا| فيديو

دور بطولي لعامل
دور بطولي لعامل بناء لمواجهة البراكين بأيسلندا

كشفت لحظات درامية اندفاع الحمم الحارقة الناجمة عن ثوران بركان أيسلندا نحو عمال البناء ومركباتهم في محاولة يائسة لبناء جدار دفاعي لحماية بلدة غريندافيك المختصة بصيد الأسماك من الصخور المنصهرة. 

 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” كان العمال الشجعان قد تسابقوا إلى حافة تدفق الحمم البركانية لإنقاذ آلات عملهم التي كانت تستخدم لبناء حواجز دفاعية حول غريندافيك بعد ثوران البركان في شبه جزيرة ريكجانيس للمرة الثانية في أقل من شهر. 

 

تُظهر اللقطات المؤثرة عمال البناء وهم يعملون على مدار الساعة للإخلاء من المنطقة وإنقاذ الآلات من الحمم الحارقة التي شوهدت على بعد ياردات فقط وهم يتحركون بالسرعة التي تسمح بها الحفارات والجرافات البطيئة. 

ويظهر الفيديو، الذي صوره عامل داخل حفارة، جرافة تتجه نحو الطريق بينما تلتهم ألسنة اللهب الجانب الأيمن من الطريق، كما تظهر الحمم المنصهرة المشتعلة في المرآة الجانبية.

 

 قال فورمان أرمان جون جارارسون إنه لم يصب أحد بأذى في جهود الإخلاء المثيرة وتم إنقاذ جميع المركبات. 

 

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه عملية البحث اليائسة عن الرجل الذي سقط في الشق الذي فتحه البركان اليوم بعد أن قال رئيس أيسلندا إن البلاد تقاتل "قوى الطبيعة الهائلة".

 

 واضطر سكان جريندافيك المفزوعون، الذين تم إجلاؤهم جميعًا من بلدة الصيد قبل بدء الثوران الثاني صباح أمس، إلى المشاهدة من بعيد بينما اجتاحت الحمم الحارقة العديد من منازلهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد هجوم الحوثيين على سفينة قرب عدن

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

رضا عبد العال ينفعل ويهدد بالانسحاب من الهواء بعد تعادل المنتخب.. شاهد

ترشيحاتنا

الشركة المشغلة للسفينة الأمريكية المستهدفة قرب عدن تكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

حامل اللقب| السنغال تضرب جامبيا بثلاثية نظيفة في أمم إفريقيا

دون حفل تتويج.. تفاصيل تخلي الملكة مارجريت الثانية رسميًا عن الحكم لـ فريدريك العاشر

مظاهرة في إسرائيل للمطالبة بإسقاط الحكومة

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن الاستعداد لـ الحرب ضد روسيا

صيغة الصلاة على النبي لجلب الرزق سريعا.. رددها بيقين الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من مرض خطير ينتشر في بريطانيا.. اعرف التفاصيل

مضروب وغير صحي .. الصحة تحذر من كريم شهير على السوشيال ميديا

نص كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست بأقل التكاليف

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تحذير من الأمطار .. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس | فيديو

ماذا تعني منظومة البيرول؟ أول منحنى للأجور في مصر .. فيديو

راجع بـ 160 كيلو .. تفاصيل سقوط إمبراطور الذهب في مصر

بعد 100يوم على الحرب.. دلائل إصرار إسرائيل على الإبادة الجماعية لمواطني غزة|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ