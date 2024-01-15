دور بطولي لعامل بناء في مواجهة البراكين بأيسلندا| فيديو

كشفت لحظات درامية اندفاع الحمم الحارقة الناجمة عن ثوران بركان أيسلندا نحو عمال البناء ومركباتهم في محاولة يائسة لبناء جدار دفاعي لحماية بلدة غريندافيك المختصة بصيد الأسماك من الصخور المنصهرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” كان العمال الشجعان قد تسابقوا إلى حافة تدفق الحمم البركانية لإنقاذ آلات عملهم التي كانت تستخدم لبناء حواجز دفاعية حول غريندافيك بعد ثوران البركان في شبه جزيرة ريكجانيس للمرة الثانية في أقل من شهر.

تُظهر اللقطات المؤثرة عمال البناء وهم يعملون على مدار الساعة للإخلاء من المنطقة وإنقاذ الآلات من الحمم الحارقة التي شوهدت على بعد ياردات فقط وهم يتحركون بالسرعة التي تسمح بها الحفارات والجرافات البطيئة.

ويظهر الفيديو، الذي صوره عامل داخل حفارة، جرافة تتجه نحو الطريق بينما تلتهم ألسنة اللهب الجانب الأيمن من الطريق، كما تظهر الحمم المنصهرة المشتعلة في المرآة الجانبية.

قال فورمان أرمان جون جارارسون إنه لم يصب أحد بأذى في جهود الإخلاء المثيرة وتم إنقاذ جميع المركبات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه عملية البحث اليائسة عن الرجل الذي سقط في الشق الذي فتحه البركان اليوم بعد أن قال رئيس أيسلندا إن البلاد تقاتل "قوى الطبيعة الهائلة".

واضطر سكان جريندافيك المفزوعون، الذين تم إجلاؤهم جميعًا من بلدة الصيد قبل بدء الثوران الثاني صباح أمس، إلى المشاهدة من بعيد بينما اجتاحت الحمم الحارقة العديد من منازلهم.