عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

"oraimo": زيارة رئيس الوزراء لخطوط إنتاجنا يعكس دعم الحكومة للتصنيع المحلي

صدى البلد

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة لخطوط إنتاج السماعات اللاسلكية والساعات الذكية في مصنع "oraimo" بالعين السخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأثناء الزيارة، تفقد الدكتور مدبولي خطوط الإنتاج واستمع إلى شرح حول نشاط إنتاج الإكسسوارات الذكية في المصنع، الذي يضم 3 خطوط للتجميع وخطين للتغليف. 

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية هذه المشروعات الصناعية في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل.

وسلطت زيارة  رئيس الوزراء  الضوء على اهتمام الحكومة بمراحل الإنتاج المختلفة، من معالجة المواد الخام إلى تغليف السلع النهائية.

تضمنت الجولة فحص خط إنتاج السماعات اللاسلكية وخط الساعات الذكية.

من جهتها، قالت "oraimo"، “تعتبر زيارة فخامة رئيس الوزراء لمصنعنا في مصر لحظة تاريخية بالنسبة لنا، مشيرة إلى  إن اهتمام الحكومة بالصناعة المحلية يعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد المصري وتوفير الدعم للشركات التكنولوجية المحلية”.

وأكدت الشركة على أن زيارة رئيس الوزراء لخطوط الإنتاج، تمثل دفعة قوية لمنتجات الشركة في السوق المصري، مشيرة إلى أن توجهها نحو التصنيع المحلي يأتي كجزء من استراتيجيتها التجارية وفي إطار المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صخرة الأهلي يرحل رسميًا عن الفريق .. تفاصيل

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

أحذروا | شعبة الذهب توجه رسالة مهمة للمواطنين

رقم 7.. شاهد أول ظهور لزوجة حسين فهمي من الجيم يشعل السوشيال ميديا

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

ترشيحاتنا

الأردن تترافع ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. تفاصيل

بعد انتهاء فترة التحويل.. تعرف على حالة حجز شقتك في سكن لكل المصريين

إسرائيل تعلن انتهاء العمليات العسكرية المكثفة في شمال قطاع غزة

بمواصفات هائلة.. سلسلة Realme 12 Pro الجديدة بنفس تصميم ساعات رولكس الفخمة

ساعات مرعبة بحياة بيومي فؤاد.. ما علاقة حالته الصحية بفشل فيلمه والجنسية السعودية؟

انقسام في حكومة الاحتلال.. وزير دفاع إسرائيل ينتقد نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أميرات.. إطلالة أسما خلال رحلة في إيطاليا تشعل فيسبوك

ألوانها مبهجة.. إلهام شاهين بإطلالة شبابية تشعل السوشيال ميديا

أثقل من الكلاب.. مصير سار لقطة أثارت الجدل في بريطانيا.. صور

لا تتجاهلها.. علامات تحذيرية عن مخاطر السعال عند الأطفال والكبار

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ