"oraimo": زيارة رئيس الوزراء لخطوط إنتاجنا يعكس دعم الحكومة للتصنيع المحلي

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة لخطوط إنتاج السماعات اللاسلكية والساعات الذكية في مصنع "oraimo" بالعين السخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأثناء الزيارة، تفقد الدكتور مدبولي خطوط الإنتاج واستمع إلى شرح حول نشاط إنتاج الإكسسوارات الذكية في المصنع، الذي يضم 3 خطوط للتجميع وخطين للتغليف.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية هذه المشروعات الصناعية في دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل.

وسلطت زيارة رئيس الوزراء الضوء على اهتمام الحكومة بمراحل الإنتاج المختلفة، من معالجة المواد الخام إلى تغليف السلع النهائية.

تضمنت الجولة فحص خط إنتاج السماعات اللاسلكية وخط الساعات الذكية.

من جهتها، قالت "oraimo"، “تعتبر زيارة فخامة رئيس الوزراء لمصنعنا في مصر لحظة تاريخية بالنسبة لنا، مشيرة إلى إن اهتمام الحكومة بالصناعة المحلية يعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد المصري وتوفير الدعم للشركات التكنولوجية المحلية”.

وأكدت الشركة على أن زيارة رئيس الوزراء لخطوط الإنتاج، تمثل دفعة قوية لمنتجات الشركة في السوق المصري، مشيرة إلى أن توجهها نحو التصنيع المحلي يأتي كجزء من استراتيجيتها التجارية وفي إطار المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.