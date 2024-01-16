الصين توسع شبكة المراكز اللوجستية الوطنية لتعزيز التنمية الاقتصادية

أفاد مسؤولون من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أن هناك ما مجموعه 125 مركزًا لوجستيًا وطنيًا، تم بناء 30 منها في عام 2023 وحده، وهي تغطي الصين بالكامل وتلبي احتياجات التنمية الاقتصادية للصين لدعم تدفق عوامل الاقتصاد بسرعة.

وفقًا لتقرير من تلفزيون “سي سي تي في بلس”، تعمل الصين حاليًا على توزيع المراكز اللوجستية الوطنية في المناطق الوسطى والغربية، بهدف دمجها بعمق مع الخدمات الحديثة والصناعات التحويلية المتقدمة.

تسعى الصين أيضًا إلى تحسين كفاءة النقل وخفض تكاليف اللوجستيات والتخزين للشركات من خلال إقامة المراكز اللوجستية الوطنية بالقرب من مناطق التصنيع المتقدم حيث إن هذا النهج يهدف إلى تعزيز التكامل بين اللوجستيات الحديثة والتصنيع المتقدم، وكذلك مع التجارة الحديثة والزراعة الحديثة، لخلق فرص جديدة ذات قيمة مضافة في السلسلة الصناعية.

وأكد مسؤولو اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ل سي سي تي في بلس، على أن الصين تعتزم بذل جهود مكثفة لتعزيز قدرة شبكة اللوجستيات في دعم تدفق عوامل الاقتصاد بسرعة، وتوجيه تطوير التجمعات الصناعية والتخطيط الاقتصادي العقلاني، وتطوير أشكال اقتصادية جديدة تركز على المراكز والممرات كأساس لنمو اقتصادي جديد في المناطق.