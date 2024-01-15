سمير صبري: حل الأزمة الاقتصادية في مصر إنهاء مشكلات أصحاب المشروعات الصناعية

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الحل السريع للأزمة الاقتصادية في مصر هو إنهاء مشكلات أصحاب المشروعات الصناعية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "يجب العمل والانتاج والتركيز في مقدراتنا ومواردنا"، لافتا: " كل المشروعات الصناعية في مصر تحتاج لوقفة لحل المشكلات الخاصة بالصناع".

وأشار: " هناك قطاعات تستطيع العمل وتكوين العملة الصعبة التي نحتاجها في القريب العاجل"، موضحا: "مشكلة الصناع هي توفير العملة الصعبة لشراء المكونات من الخارج".



وشدد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني،: "على الدولة توفير العملة الصعبة والتيسيرات لأصحاب المصانع لأنها مستقبل التصدير، عكس صناعة السيارات التي تعتبر من الرفاهيات للمواطن".