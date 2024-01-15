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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس البعثة الأممية: ادعاءات إسرائيل بعرقلة مصر دخول المساعدات لغزة غير صحيحة

معبر رفح
معبر رفح

علق هيثم أبو السعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، على تطورات الأوضاع في  قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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وقال هيثم أبو السعيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ": "ادعاءات إسرائيل على مصر بعرقلة دخول المساعدات لقطاع غزة غير صحيحة ".

وأضاف هيثم أبو السعيد :" استمعنا لعدد كبير من المسؤولين الأمميين العاملين في غزة واكدوا أن اتهامات إسرائيل لمصر غير صحيحة ".

وتابع هيثم أبو السعيد :" إسرائيل مستمرة في تنفيذ جرائم الإبادة تجاه الشعب الفلسطيني "، مضيفا:" الكيان الإسرئيلي لا يستمع إلى صوت الحق ".

 ولفت هيثم أبو السعيد إلى أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري والسماح بدخول المساعدات، مضيفا:" نعاني مع الكيان الصهيوني منذ عقود ".

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