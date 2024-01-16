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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشكلة كل عروسة .. طريقة سريعة لتنظيف الحوائط البيضاء

تنظيف الحوائط
تنظيف الحوائط

يعد تعلم كيفية تنظيف الجدران البيضاء خطوة مهمة للحفاظ على مظهر منزلك مشرقًا، يُظهر الطلاء الأبيض كل علامات التآكل، ولكن هناك عدة طرق سهلة لتجديده في وقت قصير.

يمكن تنظيف الجدران البيضاء باستخدام المحاليل المنزلية مثل صابون الأطباق أو عجينة من صودا الخبز والماء، والتي يمكن وضعها باستخدام إسفنجة مبللة ومسحها، من الممكن أيضًا الحصول على جدران بيضاء نظيفة باستخدام  مثل المنظفات متعددة الأغراض وإسفنجة.

طريقة تنظيف الحوائط البيضاء 

ضعي نقطة من صابون الأطباق على البقعة، بلل اسفنجة ناعمة ورغوة البقعة، اتركه لبضع دقائق، ثم امسحه بقطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة. يعتبر صابون الأطباق منظفًا رائعًا للأسطح في جميع أنحاء منزلك، اختر صابون أطباق خفيفًا لا يحتوي على الكثير من العطور الثقيلة أو المواد الكيميائية القاسية الأخرى.

إذا لم تتم إزالته في المرة الأولى التي حاولت فيها ذلك، كرر العملية مرتين أو ثلاث مرات.

الحوائط المواد الكيميائية العطور صودا الخبز منظفات الجدران

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