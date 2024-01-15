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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قائمة من الفيروسات ستصبح الوباء القادم بالعالم.. تفاصيل

صدى البلد

توشك منظمة الصحة العالمية على إصدار قائمة جديدة من تهديدات الفيروسات القاتلة التي يمكن أن تسبب الوباء القادم. 

 

وبينما يجتمع زعماء العالم في سويسرا لحضور مؤتمر دافوس السنوي ــ في الأساس لتحديد مصيرنا المالي ــ ترددت شائعات مفادها أن منظمة الصحة العالمية قد تصدر قائمتها المحدثة في أقرب وقت ممكن. 

 

وحذر أحد كبار العلماء من أن قادة العالم بحاجة إلى الانتباه إلى قائمة منظمة الصحة العالمية – القديمة والجديدة على حد سواء – من أجل منع الفوضى التي حدثت في الفترة من 2020 إلى 2022.

 

وقال  الدكتور ستيوارت راي، نائب رئيس قسم الطب لسلامة البيانات والتحليلات في قسم الطب بجامعة جونز هوبكنز: “لقد كانت هناك العديد من هذه الأحداث في التاريخ المسجل، وعلمنا وباء فيروس كورونا الأخير أن الاستجابة السريعة يمكن أن تنقذ ملايين الأرواح”.

 

تحتوي القائمة الحالية، التي يتم تحديثها دوريًا منذ عام 2018، على تسعة مسببات أمراض محتملة مسببة للجائحة من أصل 1400 مرض معروف حاليًا وهي:

 كوفيد-19 حمى القرم-الكونغو النزفية مرض فيروس إيبولا ومرض فيروس ماربورغ حمى لاسا متلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروس كورونا (MERS-CoV) ومتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARS) نيباه والأمراض الفيروسية الكبدية حمى الوادي المتصدع زيكا "المرض X" في حين أن الكثيرين قد سمعوا عن "المرض X"، إلا أنه لا أحد يعرف على وجه اليقين ما هو.

منظمة الصحة العالمية قائمة زعماء العالم الوباء

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