بنى سويف .. مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوي

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنين آخرين ، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك ، على الطريق الصحراوي الشرقى القديم بالقرب من قرية بنى صالح بمحافظة بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارا من شرطة النجدة ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك ، على الطريق الصحراوي الشرقى القديم بالقرب من قرية بنى صالح.

انتقلت سيارتا إسعاف تابعين لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.



واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى ، عبدالله سعيد سيد 21 سنة مقيم ورشة على حموده ، جثة هامدة وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

استقبل قسم الاستقبال بالمستشفى كلا من حسين عبدالله عبدالقادر 17 سنة ، مقيم ورشة على حموده ، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، أدهم محمد بيومى ,45 سنة مقيم محافظة الفيوم مصاب سحجات وكدمات بالجسم .