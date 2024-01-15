محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لتذليل المعوقات وتسريع وتيرة العمل بمشروع كوبري أشمنت

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعاً لمتابعة مستجدات العمل في مشروع إنشاء كوبري أشمنت الجديد، ويستهدف تسهيل الحركة المرورية لربط الجانب الشرقي بالجانب الغربي للقرية، وذلك بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، المهندس ناصر فراج وكيل وازرة النقل الدكتور محمد جبر معاون المحافظ_منسق حياة كريمة ببني سويف _ ومسؤولى الري، جهاز التعمير، شركة دار الهندسة، هندسة السكة الحديد ووحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.



خلال الاجتماع ناقش المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء الكوبري، الجاري تنفيذه على ترعة الإبراهيمية بطول 19 متراً وعرض 12 متراً ضمن مشروعات حياة كريمة، وتوفير بعض المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بالمشروع والتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير تلك المتطلبات، خاصة في الجانب الإنشائي للمشروع بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية لهيئة السكة الحديد وإجراء ما يلزم من تعديل لتحقيق تلك الاشتراطات

وأكد المحافظ المتابعة الدائمة لأعمال الإنشاء وتذليل أية معوقات تطرأ على سير العمل، لتوفير الحلول أو البدائل الممكنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مع الاتفاق على برنامج زمني مُحدد بتوقيتات الأعمال ومراحل ونسب التنفيذ والإنجاز لسرعة الانتهاء من المشروع نظراً لأهميته في تسهيل الحركة والانتقال بين غرب وشرق القرية، مع التأكيد على تعزيز التواصل والتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة، لضمان انتظام العمل وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال، خاصة مع تقاطعها مع الطريق الزراعي.