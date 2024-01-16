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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يسري عبد الله: المؤسسات الثقافية تسيطر عليها الشللية وتفتقد للرؤية العميقة

يسري عبدالله أستاذ
يسري عبدالله أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إن اللقاءات بين رئيس الجمهورية، مع وزراء الثقافة كانت متباعدة لفترات طويلة جدًا، ومنذ عقود من الزمن.

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وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا رأينا اللقاء الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، للتأكيد على الدور المركزي الذي تلعبه الثقافة، وهناك وعي بما يمكن أن تقدمه الثقافة.

وأكد ضرورة الخروج من الدوائر الضيقة التي تحول المؤسسات الثقافية لمجموعة من الفيتوهات التي تسيطر عليها الشللية ومجموعات مصالح تسيطر على الأداء الرسمي الثقافي أو جانبا منه ويتسم في جانب منه بالروتين اليومي وافتقاد ما يسمى بالرؤية الثقافية العميقة.

وتابع، أن المجلس الأعلى للثقافة دوره صانع  للخيال الثقافي ويوجد به لجان بها مئات الأسماء، مشيرًا إلى أن الفكرة أنه هو العقل الحي للثقافة وهو من يرسم الاستراتيجيات وهو من يصوغها ويجب أن يقدم نظريات قابلة للتطبيق وليست مجرد ‘نشاء وهذا ما نفتقده

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

يسري عبدالله الإعلامي محمد الباز إكسترا نيوز الأدب والنقد الدكتورة إيناس عبدالدايم إيناس عبدالدايم

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