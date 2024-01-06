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رئيس التحرير
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ندمت بسبب نقدي للزعيم.. الإعلامي محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار أجراه بحياته|فيديوجراف

محمد الباز
محمد الباز

كشف الإعلامي محمد الباز عن العديد من أسراره الشخصية والمهنية  خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة وتحدّث عن اسوأ حوار أجراه في تاريخه المهني.

تصريحات محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن الراحل مفيد فوزي، تسبب في إجرائه حوارًا هو الأسوأ في مسيرته الصحفية، مشيرًا: “الراحل مفيد فوزي كان من ضمن الناس الذين شاطوا عليَّ كرة ولم أتمكن من صدها”.


وأوضح الباز: “في عام 2006 كنت نائبًا لرئيس تحرير جريدة الفجر وتلقيت اتصالًا من الأستاذ مفيد فوزي يطلب مني إجراء حوار معه حول نجيب محفوظ بعد وفاته بأسبوع، وبالفعل استجبت له وذهبت لإجراء الحوار وفوجئت بالأستاذ مفيد يهاجم نجيب محفوظ كأب”.

وتحدث عن ندمه بسبب نقده للزعيم.. ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

الإعلامية ايمان أبوطالب الراحل مفيد فوزي الإعلامي الدكتور محمد الباز الإعلامي محمد الباز

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