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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمادة طلبة: الجميع خلف منتخب مصر لتحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

علق، حمادة طلبة، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، على تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في أولى مبارياته بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، المقامة في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المُقبل.

قال حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، المستوى الفني لعدد كبير من اللاعبين لم يكن مُرضيا، قد يكون ذلك بسبب درجة حرارة الجو، أو بسبب عامل الأرض.

وأضاف، لاعبو المنتخب شعروا بسهولة المباراة بعد التقدم المُبكر عن طريق مصطفى محمد، وهذا غير موجود في الكرة، فليس هناك منتخب ضعيف في مثل هذه البطولات.

وشدد، حذرنا منذ البداية من صعوبة مجموعة مصر، والتي ازدادت بعد التعادل في أول مباراة، في حين فازت كاب فيردي على غانا، وتصدرت مجموعة الفراعنة بعد نهاية الجولة الأولى.

وأكد حمادة طلبة، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب، يتحمل جزء كبير من التعثر في أول مباراة، مشيرا إلى أن التشكيل لم يكن جيدا من البداية، وكان عليه الدفع بعناصر أخرى.

وفسر، كان من الأفضل مشاركة أحمد فتوح على حساب محمد حمدي، وكذلك عمر كمال عبد الواحد، على حساب محمد هاني، لتميزه بالنزعة الهجومية.

وأتم نجم منتخب مصر والزمالك السابق تصريحاته قائلا، الجميع خلف منتخبنا الوطني ولدينا ثقة كبيرة في قدرته على التأهل للدور الثاني، شرط التركيز في المباريات المُقبلة والتي أصبحت أكثر صعوبة.

علق حمادة طلبة لاعب منتخب مصر والزمالك السابق على تعادل الفراعنة أمام موزمبيق في أولى مبارياته بدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير الم قبل

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