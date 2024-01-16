دويدار: احتفال صلاح بهدف التعادل يوضح حالة اللاعبين أمام موزمبيق



أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق أن احتفال محمد صلاح، نجم منتخب مصر بهدفه أمام موزمبيق، في كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار، يوضح حالة اللاعبين في المباراة.

وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يجب على لاعبي منتخب مصر أن يقدروا قيمة قميص منتخب مصر، وألا يسمحوا بمنح الفرصة لمن يريد تصيد الأخطاء لمنتخب الفراعنة".

وأضاف: "منتخب مصر في مباراة موزمبيق كان بلا روح، والحالة الفنية والبدنية للاعبين كانت غير جيدة، محمد صلاح وأحمد حجازي ومحمد النني ومحمود تريزيجيه لم يكونوا في حالتهم، وهم قوام الفريق".

وتابع: "احتفال محمد صلاح بالهدف الثاني يظهر حالة اللاعبين في مباراة موزمبيق.. كان يجب عليه أن يبحث عن إحراز الهدف الثالث، بدلًا من التوجه للجماهير".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "نحن أضعف منتخب في البطولة بالمستوى الذي ظهر أمام موزمبيق".