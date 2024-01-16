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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فاكهة تساعد على تحسين جودة النوم.. احرص على تناولها

فاكهة تساعد على تحسين
فاكهة تساعد على تحسين جودة النوم- تناولها

هناك عدة فواكه يمكن أن تساعد في تحسين جودة النوم وتعزيز الاسترخاء قبل النوم، إليك بعض الفواكه التي قد تكون مفيدة في هذا الصدد، كشف عنها موقع إكسبريس.

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فاكهة تساعد على تحسين جودة النوم 

الموز: يحتوي على مستويات عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معدنين يعتبران مهمين للراحة والاسترخاء. كما يحتوي الموز أيضًا على السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان يساعدان في تنظيم النوم.

التوت البري: يحتوي على مضادات الأكسدة والفلافونويدات التي قد تساعد في تحسين جودة النوم وتقليل الالتهابات. قد تجرب تناول كوب من عصير التوت البري قبل النوم أو إضافة التوت البري إلى وجبة خفيفة مسائية.

الكرز: يحتوي على مستويات عالية من الميلاتونين، وهو هرمون يلعب دورًا مهمًا في تنظيم النوم وتعزيز الاسترخاء. قد يكون تناول كوب من عصير الكرز الطبيعي أو تناول بعض الكرز المجفف قبل النوم مفيداً.

الأناناس: يحتوي على إنزيم بروميلين الذي يساعد على تخفيف الالتهابات وتحسين عملية الهضم، مما يساهم في تعزيز الراحة والهدوء قبل النوم.

البابايا: تحتوي على إنزيم بابين، وهو إنزيم يساعد على هضم البروتينات بشكل فعال. قد يكون الهضم الجيد مفتاحاً للنوم الهادئ، وبالتالي تناول البابايا قد يساعد في تحسين جودة النوم.

يجب الإشارة إلى أن تأثير هذه الفواكه قد يختلف من شخص لآخر، وقد يكون للعوامل الأخرى مثل النظام الغذائي العام والعادات النوم والصحة العامة تأثير على جودة النوم. 

إذا كنت تعاني من مشكلات في النوم مزمنة أو شديدة، قد يكون من الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة والحصول على المشورة المناسبة.

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