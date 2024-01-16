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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل ظهرت عليك؟.. استشاري: أعراض كثيرة تشير لمعاناتك من الفراغ العاطفي

الفراغ العاطفي
الفراغ العاطفي

قال الدكتور محمد هاني، الأخصائي النفسي واستشاري العلاقات الأسرية، إن الفراغ العاطفي يمكن أن يتجلى في عدة أعراض، ويختلف تجربته من شخص لآخر.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن هناك بعض الأعراض الشائعة للفراغ العاطفي، والتي تشمل ما يلي:

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أعراض الفراغ العاطفي

الفراغ العاطفي

- الشعور بالوحدة والعزلة العاطفية.

- فقدان الاهتمام والمتعة في الأنشطة التي كنت تستمتع بها.

- صعوبة في تكوين والحفاظ على العلاقات العاطفية القوية.

- شعور بالفراغ العاطفي وعدم القدرة على التواصل العاطفي بشكل صحيح.

- تشتت الانتباه وصعوبة في التركيز.

- الشعور بالتعب والإرهاق العاطفي.

علاج الفراغ العاطفي

الفراغ العاطفي

ونوه بأنه من أجل علاج الفراغ العاطفي؛ قد تكون هناك استراتيجيات وأساليب مفيدة، وتشمل:

التواصل العاطفي: حاول البحث عن دعم عاطفي من الأشخاص المقربين لك، سواء أصدقاء أو أفراد العائلة، والتحدث عن مشاعرك وتجاربك معهم.

العناية بالصحة العقلية: قد تساعد ممارسة التقنيات المهدئة مثل التأمل والاسترخاء في تخفيف الضغط العاطفي وتعزيز الشعور بالراحة النفسية.

النشاط البدني: قد يساعد ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة في تحسين المزاج وتحفيز إفراز الهرمونات التي ترفع الحالة المزاجية.

العلاج النفسي: يمكن أن يكون الاستشاري النفسي أو العلاج النفسي مفيدًا في التعامل مع الفراغ العاطفي ومعالجة القضايا العاطفية العميقة.

الاهتمام بالاحتياجات الشخصية: قم بتخصيص وقت لنشاطات تستمتع بها وتمنحك إشباعًا عاطفيًا، سواء كانت هياكل زمنية للراحة أو ممارسة الهوايات التي تحبها.

وقدم أخصائي الصحة النفسية، بعض النصائح أنه يجب أن تتذكر أن الفراغ العاطفي قد يكون عرضًا لاضطراب نفسي أعمق، وفي حالة استمرار الأعراض أو تأثيرها على حياتك اليومية، ينصح بالتوجه إلى مقدم الرعاية الصحية المهنية لتقييم حالتك وتوجيهك نحو العلاج المناسب.

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