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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارة إسرائيلية عنيفة على مناطق غرب مدينة غزة

قصف غزة
قصف غزة

شنت القوات الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء غارات عنيفة على غرب قطاع غزة.

وافادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن إسرائيل شنت قصفاً مدفعياً وجوياً عنيفاً على المناطق الغربية من القطاع.

مع دخول الحرب على غزة يومها الـ100، لا تزال إسرائيل مستمرة في حملتها العسكرية، والتي شنتها عقب تنفيذ حركة حماس لهجوم غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة مازال 130 منهم في غزة.

وفي ليلة السبت أحيا الآلاف في تل أبيب ذكرى أحداث السابع من أكتوبر الماضي.

ومنذ بدء الحرب، دمر الجيش الإسرائيلي جزءا كبيرا من القطاع، من مدينة غزة في الشمال إلى خان يونس في الجنوب.

وتقول إسرائيل إن حماس تم إضعافها بشدة، ووفقا للجيش الإسرائيلي، أصبحت غير قادرة تقريبا على العمل كقوة منظمة في شمال غزة.

 

إسرائيل قطاع غزة القوات الإسرائيلية

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