هل ركعتا الشروق تغني عن صلاة الضحى؟.. أمين الإفتاء يوضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته “هل ركعتا الشروق تغني عن صلاة الضحى؟”.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لا توجد صلاة تسمى صلاة الشروق فهى صلاة الضحى التى نصليها بعد شروق الشمس بثلث ساعة.

وأوضح أمين الفتوى: "لو قولنا مثلا إن شروق الشمس يكون على الساعة 7 صباحا ف 7 وثلث الإنسان لو توضأ أو كان على وضوء من صلاة الفجر يصلى الضحى سواء ركعتان أو أربعة وقال بعض العلماء أن عدد ركعات صلاة الضحى يصل إلى 12 ركعة، وأقلهم ركعتين.

وتابع أمين الفتوى فلو سميتها صلاة الضحى صلاة الشروق فهما صلاة واحدة، التى تكون زكاة عن عافية البدن وسلامة الأعضاء.

فضل المحافظة على صلاة الضحى



قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن صلاة الضحى تكون بعد طلوع الشمس بمقدار خمس عشرة دقيقة – تقريبا - ويمتد وقتها إلى ما قبل الظهر بقليل، مشيرا إلى أنها تسمى أيضا صلاة الأوابين، أي: كثيري الرجوع إلى الله تعالى.

وأضاف أنه يستحب المحافظة عليها يوميا، لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزيء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى".

أذكار الصباح مكتوبة

احرص دائما على ترديدأذكار الصباح قبل الخروج من المنزل أو وانت في طريقك للعمل فهي حصنك من ك سوء حتى تمسي .

« اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور».

« بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ، في الأرض ، ولا في السماء ، وهو السميع العليم»، (ثلاث مرات).

« أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وملة أبينا إبراهيم، حنيفا مسلما، وما كان من المشركين».

« أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله أسألك من خير هذا اليوم ومن خير ما فيه وخير ما بعده وأعوذ بك من الكسل والهرم وسوء العمر وفتنة الدجال وعذاب القبر».



اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحتي».

« رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا».

« يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ، و أصلح لي شأني كله ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة ع

ين أبدا».

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

« اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا».

« اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

« حسبي الله لا إلٰه إلا هو ۖ عليه توكلت ۖ وهو رب العرش العظيم»، (سبع مرات).

« سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته»، (ثلاث مرات).

« اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم».

« اللهم إني أصبحت أني أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك: بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، .وأن محمدا عبدك ورسولك».

« لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير».

« سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»، (مئة مرة أو أكثر).

« سبحان الله وبحمده»، (مئة مرة أو أكثر).

« اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت»، (ثلاث مرات).

