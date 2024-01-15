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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أديت الصلاة بعد الاستحمام مباشرة فهل صلاتي صحيحة؟.. المفتي السابق يرد

صدى البلد

أديت الصلاة بعد الاغتسال مباشرة دون أن أنوي الوضوء فهل يجوز الصلاة بعد الاغتسال مباشرة ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق خلال أحد دروس العلم، وأجاب قائلا: إذا كان اغتسال للتبرد فلا يجوز الصلاة بدون وضوء.

وأضاف جمعة أما إذا كان اغتسالك لرفع الحدث الأكبر فليس عليك شيء ، لأن نيتك لرفع الحدث الأكبر تجب نية الوضوء .

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حكم تأخير الغسل من الجنابة بسبب برودة الجو

قالت الإفتاء، إنه ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه.

وأوضحت الإفتاء، أنه إذا كان الجنب سيتضرر باستعمال الماء في وقت البرد مثلا، فإن عليه أن يتخذ الوسائل التي يستطيع من خلالها أن يغتسل ولا يتضرر، وذلك مثل تسخين الماء، والاغتسال في مكان دافئ ونحو ذلك.

وورد أنه قال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر مثل أن يغسل عضوا عضوا، وكلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك، وإن لم يقدر تيمم، وصلى في قول أكثر أهل العلم، وإن كنت تتضرر باستعمال الماء مهما عملت، ثم تيممت وصليت، ثم بعد ذلك قدرت على استعمال الماء، فلا قضاء عليك، ولا تلزمك الإعادة، كما هو الراجح من أقوال أهل العلم.

دعاء شهر رجب
دعاء شهر رجب، الكثير من العلماء والفقهاء في الدين الإسلامي الحنيف أجمعوا على أن دعاء الليلة الأولى من شهر رجب مستجاب، كما أن البعض من الفقهاء قال إن الدعاء لم يحدد بعد وليس له صيغة ، فليدعوا المسلم بما يشاء من أدعية حتى يكون أقرب إلى الله عز وجل، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الليل خير وأي الأشهر أفضل فقال: خير الليل جوفه وأفضل الأشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك، فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيماً له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصيامه.


-دعاء شهر رجب اللهم أنت ربي، لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك ، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فانه لايغفر الذنوب إلا أنت اللهم أفرغ الصبر والصدق عليّ وعلى أوليائك، واعطني اليسر، ولاتجعل معه العسر، واعمم بذلك أهلي وولدي وإخواني فيك، ومن ولدني من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.

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