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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. صواريخ الحرس الثوري تستهدف القنصلية الأمريكية ومقرات تجسس للموساد بأربيل

من القصف على أربيل
من القصف على أربيل

 

استنكرت الحكومة العراقية القصف الإيراني على ‎أربيل معتبرة إياه عدوان على سيادة ‎العراق وإساءة لحسن الجوار وأمن المنطقة، وفق ما ذكرت صحف عراقية.

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ونشر الحرس الثوري الإيراني فيديو لما قال إنها عملية إطلاق صواريخ على أهداف في ‎أربيل شمال ‎العراق.


وقال «الحرس الثوري» الإيراني، إنه استهدف مواقع تابعة لـ«جماعات مسلحة» في كل من العراق وسوريا بعدد من الصواريخ الباليستية.

 

الموساد الإسرائيلي

ونقل تلفزيون «العالم» الإيراني الرسمي عن «الحرس الثوري» قوله إنه قصف ما وصفها بأنها «مقرات تجسس» وتجمعات لفصائل مسلحة في أربيل بإقليم كردستان في شمال العراق.

كما نسبت القناة إلى مصادر أمنية القول إن «الحرس الثوري» استهدف «غرفة محصنة» قالت إنها تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» في أربيل.


ونقلت وكالة «تسنيم» عن الحرس القول إن «القصف على كردستان العراق جاء رداً على تحركات إسرائيل العدوانية الأخيرة» وقتل قادة في الحرس و«محور المقاومة».

وأفادت شبكة «رووداو» الكردية بأن مدينة أربيل تعرضت  لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ البعيدة المدى، فيما وصفه مصدر أمني بأنه «هجوم واسع النطاق».

 

القنصلية الأمريكية

وأوضح مصدر من قوات الأمن الكردية للشبكة أن الهجمات «استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل ومطار أربيل الذي توجد فيه قوات التحالف الدولي، حيث تم توجيه خمسة صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة».

 

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