الخارجية الفلسطينية تطالب بوضع المنظمات والجمعيات الاستيطانية على قوائم الإرهاب الدولية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم ميليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم ومركباتهم ومقدساتهم والتي تشهد تصعيداً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت الخارجية في بيان لها: إن ذلك يأتي في إطار التعبير عن سياسة إسرائيلية رسمية يتزعمها وزراء فاشيين في الحكومة الإسرائيلية أمثال سموتريتش وبن غفير تهدف إلى دفع الأوضاع في الضفة الغربية إلى دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها حتى يسهل على دولة الاحتلال الانقضاض على ما تبقى من نتائج اتفاق أوسلو وإنجاز الانقلاب النهائي على الاتفاقيات الموقعة بما في ذلك تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضافت: وبما يسهل على اليمين الإسرائيلي الحاكم أيضاً تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وصولاً إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

كما حذرت الوزارة الفلسطينية في بيان لها من انتشار الفاشية الإسرائيلية في أوساط المستعمرين وسيطرتها على مراكز صنع القرار في اسرائيل، خاصة وأنها تعمق من قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية وتوسعها بدعم وحماية وإسناد من اليمين الإسرائيلي المتطرف الحاكم.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بوضع كامل المنظمات والجمعيات الاستيطانية الإرهابية علي قوائم الإرهاب الدولية.