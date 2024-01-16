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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُفاجئ مسئولي مدينة كفر صقر لمتابعة أعمال الرصف والتطوير

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، خلال جولة مفاجئة شوارع مدينة كفر صقر لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة لهم ، مشدداً على مسئولي المدينة ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

بدأ المحافظ جولته المفاجئة في المدينة بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بجسر بحر مويس الغربي والتي تشمل إقامة ممشي وتركيب مقاعد رخامية وأعمدة ديكوريه ومسطحات خضراء على مسافة 1350 متر ليكون متنفساً لأبناء المدينة 

 كما تفقد اعمال رصف شارع الجمهورية الغربي ، وذلك بتكلفة إجمالية 10 مليون جنيه ، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها. 

وتابع المحافظ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الفرعية والجانبية بحيي النصر والنهضة بإجمالي مساحة مسطحة 13ألف متر مربع وبتكلفة 3 مليون و900 ألف جنيه ، مؤكداً أن المحافظة تسير بخطي منتظمة نحو تنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين 

وسيراً على الأقدام تفقد محافظ الشرقية أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع حي السلام بتكلفة 4 مليون و500 ألف جنيه ، وكذلك متابعة اعمال إنشاء مبنى الحملة الميكانيكية والمُقام على مساحة 800 متر وبتكلفة مبدئية 2.5 مليون جنيه ، لإستيعاب سيارات ومعدات النظافة بالمركز للإرتقاء بمنظومة النظافة بما ينعكس على تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

كما اطمأن المحافظ على إنتهاء أعمال رد الشيء لأصله بشارع بنك مصر وتفريعاته بتكلفة 3 مليون و200 ألف جنيه ، وتهيئته امام حركة السيارات والمارة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

التقى المحافظ بالمواطنين واستمع لآرائهم ومقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية وكذلك لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبية كافة احتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحة.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة سير انتظام العمل بمستشفي كفر صقر المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى والتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

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كما حرص محافظ الشرقية على زيارة عدد من المرضى بالمستشفي واستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، واطلع على سجل حالتهم الصحية، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

شدد المحافظ على إدارة المستشفى بحسن إستقبال المرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم وكذلك المراجعة المستمرة لتاريخ الصلاحية المدون على الأدوية بصيدلية المستشفى واجراء اعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

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